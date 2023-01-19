حجز المتهمين بالاستيلاء على 18 مليون جنيه من المواطنين في الإسكندرية

تجري جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 18 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها مقابل أرباح، إذ أمرت بحجز المتهمين 24 ساعة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص ونجله لتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها.

وعقب قيام رجال الشرطة بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام تاجر ملابس، ونجله مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية - لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمي مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 17.7 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وقام رجال الشرطة استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانونى يوضح العقوبة

أوضح أشرف ناجى المحامى بالنقض لبوابة الوطن، أن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات، مشيرًا إلى أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات.

كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.