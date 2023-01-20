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«حياة كريمة» تطور محطة مياه كفر ناصر ببني سويف لخدمة 140 ألف نسمة

كتب:

شريف سليمان
11:42 ص | الجمعة 20 يناير 2023
المهندس محمود فؤاد مسؤول محطات مياه الشرب ببني سويف

المهندس محمود فؤاد مسؤول محطات مياه الشرب ببني سويف

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على أبرز جهود مؤسسة «حياة كريمة» في تنفيذ محطة مياه الشرب في كفر ناصر ببني يوسف، وأبرز المشروعات الزراعية في قرية ببا بالمحافظة ذاتها.

وقال المهندس محمود فؤاد مسؤول محطات مياه الشرب ببني سويف، إن مبادرة حياة كريمة أجرت عمليات التطوير في محطة كفر ناصر بتجديد عدد من طلمبات المياه، لافتًا إلى أن معظم المحطات كانت قديمة للغاية، والآن يتم فيها توسعات من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لاستيعاب الزيادة السكانية.

المحطة تخدم 140 ألف نسمة

وأضاف مسؤول محطات مياه الشرب ببني سويف، في تصريحات للقناة، أن محطة كفر ناصر تخدم حوالي 15 قرية بإجمالي 140 ألف نسمة، لافتا إلى أن معظم المحطات كانت قديمة وتحتاج إلى التجديد.

طاقة محطة كفر ناصر

وأوضح مسؤول محطات مياه الشرب ببني سويف، أن طاقة محطة مياه الشرب 400 لتر على الثانية، بما يعادل 35 ألف لتر مكعب في اليوم.

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