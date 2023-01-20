615 ألف إيرادات فيلم أخي فوق الشجرة خلال 24 ساعة في دور العرض

حقّق فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس، تقدر بـ615 ألفًا و63 جنيهًا، بحسب محمود الدفراوي الموزع السينمائي، والذي طرح بدور العرض السينمائي، يوم الأربعاء، وحقّق إيرادات نحو 383 ألف جنيه.

فيلم أخي فوق الشجرة من بطولة رامز جلال، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، دينا محسن ويزو، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم كوميدي

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول شخص إنطوائي يحب الهدوء في حياته، ويتفاجأ بشقيقه التوأم الذي يعاني من السمنة وتصرفاته غير المتوقعة التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

سحب 3 أفلام من السينما

ومع بداية عرض فيلم رامز جلال في السينما، وسُحبت 3 أفلام من دور العرض مّر على وجودها عدة أسابيع لتحقيقها مراكز متأخرة في قائمة الإيرادات، وهي أفلام تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وعمرو عبدالجليل، وفضل ونعمة من بطولة هند صبري وماجد الكدواني، وهاشتاج جوزني بطولة مايان السيد وأمير المصري.