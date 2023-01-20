خطوات صرف منحة الوفاة.. الشروط والمستندات المطلوبة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات صرف منحة الوفاة، للأسرة الذي توفي أحد أفرادها، لافتة إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، تصرف لأسرته منحة لمدة 3 شهور تكون عن «شهر الوفاة والشهرين التاليين»، مع صرف الأجر المستحق عن الأيام التي عمل بها المتوفي خلال الشهر الذي توفى به.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات صرف منحة الوفاة، وفقا لما ذكرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

خطوات صرف منحة الوفاة

تلتزم الجهة التي كان يعمل بها المتوفي، بصرف منحة الوفاة لأفراد أسرة الشخص، مؤكدا أنها تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وعند الرغبة في صرف منحة الوفاة.

- يجب التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش، ثم تقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به المستندات المطلوبة.

- ويجب إحضار صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- إحضار النموذج المحدد بشان المستفيدين من المعاش.

- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين.

شروط وخطوات صرف منحة الوفاة

وتأتي شروط صرف منحة الوفاة، وفقا لما ذكرته الهيئة القومية للتأمينات وفق الموقع الرسمي لها، كما يلي:

1- وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه.

2- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

3- تقديم طلب صرف المنحة.