"جمارك برج العرب" تحبط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربي مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى أفاد أحد الركاب القادمين بوجود حقيبة معه تشبه حقيبته وأنه أخذها بالخطأ وأنها لاتخصه وقام بتركها، وتم الرجوع للبيانات الموجود عليها والاستعلام من خلال شركة الطيران تبين أنها تخص الراكب ا . ا . ا القادم على نفس الرحلة وأنه تركها ولاذ بالفرار عندما شعر بإحكام الرقابة عليه فى الصالة.

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تم تمرير الحقيبة على جهاز الفحص بالأشعة x ray بمعرفة محمد الوحش وكريم عصام الدين مأمورى الفحص بالأشعة تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام لهواتف محمولة.

بلغت قيمة المضبوطات مليون و 431 ألف جنيها

وبالعرض على سعد عبادى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى حسين وجورج شاكر مأمورى الجمارك تحت إشراف سامح شرباش ومحمود الجزار رؤساء الوردية فى حضور طارق عبدالمنعم مدير إدارة الأمن الجمركى وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب جمركى لتفتيش الحقيبة فتبين وجود 74 هاتف محمول ماركة Iphone 11,12 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و 431 ألف جنيه.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 819 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 15 لسنة 2020 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.

رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي يحبطون عمليات التهريب

كان رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة أحبطوا محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 906 القادمة من دبى اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية حاول استغلال الزحام الشديد بصالة الوصول والخروج مسرعا بحقائبه.

وبالعرض على مصطفى السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد يوسف مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش الراكب فتبين وجود 55 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 123 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.