توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، بشان توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، أن الأجواء ستكون مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة جنوبا يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى تكون شبورة مائية صباحا على مدار الأيام المقبلة، بالإضافة إلى وجود فرص سقوط أمطار غدٍ السبت على مناطق من أقصى الغرب.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة السبت 21 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 22 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الاثنين 23 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.