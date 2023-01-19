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عماد الدين حسين لقناة الحياة: الرئيس السيسي ما زال يراهن على وعي الشعب

كتب:

محمد عزالدين
09:18 م | الخميس 19 يناير 2023
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زال يراهن على الشعب المصري في مواجهة أي أزمة، وحدث ذلك في مرات عديدة أخرى، سواء في محاربة الإرهاب أو الانتخابات أو الملف الاقتصادي، وفي العديد من المرات يثبت الشعب المصري، أنه واع وذكي، ويعرف المصلحة العليا لبلده حتى في الظروف الصعبة.

بشرى جيدة من البنك المركزي

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن على الحكومة بذل مزيد من الجهد والعمل لمواجهة الأزمة، وفي الفترة الأخيرة البنك المركزي زف بشرى جيدة، وهو رصد مزيد من الدولارات تتدفق.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، صرح بأنه خلال 3 أيام فقط، جرى الإفراج عن سلع بـ4.5 مليار دولار، ولم يعد هناك في المواني إلا نحو 5 مليارات دولار، وهذا تطور مهم واستمراره سينعكس على الأسواق.

قرب الانتهاء من الموجه الإرهابية

ولفت إلى أن تصريح الرئيس السيسي اليوم عن قرب الانتهاء من الموجه الإرهابية، وهذا تطور في غاية الأهمية، بالنظر لما حدث في دول كثيرة للغاية ومازال تهديد الإرهاب يؤثر في بعض الدول العربية، وهذه رسالة مهمة.

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