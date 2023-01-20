اعترافات المتهمين باختطاف تاجر المرج: أجبرناه على توقيع إيصالات بـ2 مليون جنيه

«اصطحبناه داخل سيارة بحجة أننا هنحل خلاف بينا وخليناه يوقع على 6 إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه وضربناه وبعد كده أخدنا سيارته وسبناه يمشي».. تلك الكلمات ذكرها المتهمون الثلاثة باختطاف تاجر في منطقة مدينة نصر، كما واجهت النيابة المتهمين الثلاثة بما أسفرت عنه تحريات رجال الشرطة في الواقعة التي توصلت إلى ارتكاب المتهمين للجريمة بسبب خلافات مالية مع التاجر.

اعترافات صادمة

واعترف المتهمون الثلاثة بتفاصيل الجريمة خلال جلسة التحقيق وأنهم اصطحبوا المجني عليه، الذي يعمل تاجر قطع غيار في منطقة المرج، داخل سيارة لحل خلافات مالية بينهما، وبعدها استولوا على السيارة قيادته وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه، وتعدوا عليه بالضرب، وبعدها أطلقوا سراحه.

كما كشفت التحقيقات في الواقعة عن توصل تحريات رجال الشرطة بمنطقة مدينة نصر أن مرتكبي الجريمة ثلاثة أشخاص، وتمكنت جهود رجال الشرطة من ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما ضبط رجال الشرطة سيارة المجني عليه السيارة المستخدمة في الواقعة.

وأعترف أحد المتهمين الثلاثة أنه سلَّم إيصالات الأمانة لأحد أصدقائه ويعمل مقاولا وتم ضبطه وضبط 6 إيصالات أمانة مذيلة بتوقيع المجني عليه بإجمالى مبالغ مالية 2 مليون جنيه، كما تعرف الضحية على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة، أوضح أشرف ناجي، المحامى بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون المصري فى المادتين 268 و290 أوضح أن العقوبة مدة السجن 10 سنين، وفي حالتهم للإجبار على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تكون العقوبة أشد ولا تقل عن 15 سنة، مشيرًا إلى أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم من بينها السرقة بالإكراه، وعقوبتها لا تقل عن الـ 7 سنوات.