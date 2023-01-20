العثور على جثة شاب داخل محل بالموسكي.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

عثر أهالي منطقة الموسكي على جثة شاب داخل محل تجاري في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إرسال الأحراز المضبوطة «سرنجة وعصير»، بجوار الجثة إلى الطب الشرعي لتحليلها.

العثور على جثة شاب داخل محل

تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل محل بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «كريم.م»، في العقد الثالث من العمر داخل محل لبيع أدوات السباكة.

بالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين العثور على سرنجة بها بقايا مادة يشتبه في أنها لمخدر الهيروين، وتم التحفظ على السرنجة بعد نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لبيان إذا كان الشاب توفي في مكان العثور عليه أم توفي في مكان آخر.

التحريات: جرعة زائدة من مخدر الهيروين

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن سبب الوفاة هو جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وانتهت المباحث من التحريات النهائية وجار إرسالها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.