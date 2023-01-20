القوات المسلحة تهدي الشرطة أغنية «هما دول» بمناسبة عيدها

احتفى الجيش المصري برجال الشرطة المدنية، وقدّم أغنية مبهجة، تضمنت كلماتها تعظيم جهود رجال الشرطة لما يقومون به من أعمال وجهود مضنية للحفاظ على الأمن: «هما دول سور عالي ودايما حامينا، دول الرجالة الله عليهم ولا مرة بتغفل عينيهم، جيش مصر بيهديكم أغلى تحية بينا وبيكم مصر هتبقى قوية».

ووصف الجيش رجال الشرطة البواسل بـ«أبطال بلدنا ورمز لولادنا» وأنهم خير سند للقوات المسلحة، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولم تكن الكلمات مجرد أغنية بل واقعا نفذته الشرطة المدنية على الأرض على مر العصور، منذ أن وقفت بشموخ ضد الإنجليز، فكانت عصية على الكسر في 25 يناير عام 1952 مرورًا إلى اليوم بمحاربة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة الباسلة.

وفي سياق متصل، شاركت وزارة الداخلية أطفال «قادرون باختلاف» الاحتفال بعيد الشرطة من خلال استقبالهم بوادي الفروسية وتنظيم احتفالية لهم أشادوا بها هم وذووهم في تأكيد واضح على اهتمام الدولة بهم والحرص على دعمهم وتقديم الرعاية لهم.