أسعار الفضة اليوم في مصر.. الجرام من عيار 925 بـ21 جنيها

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الفضة اليوم بشكل دائم ومستمر، خاصةً محبي التزين بها، إذ يهتم الكثيرون بمهاداة بعضهم البعض بمشغولات من الفضة، نظرا لرخص ثمنها مقارنة بالذهب والماس.

وتعد الفضة من أكثر المعادن التي يقبل المواطنون على شرائها، لذلك نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الفضة اليوم الجمعة، وفق موقع «جولد برايس»، المتخصص في رصد أسعار الفضة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل سعر جرام الفضة اليوم، خاصة عيار 925 الأكثر إقبالا من جانب الشباب 21.16 جنيه، في حين سجلت أسعار باقي الأعيرة المختلفة من الفضة أسعارا متباينة نستعرضها في السطور التالية:

- جاء سعر جرام الفضة 30.46 جنيه، بما يعادل 1.02 دولار.

- سجلت أونصة الفضة 940.201 جنيه، بما يساوي 31.508 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 جاءت بـ22.85 جنيه بما يعادل0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ21.92 جنيه بما يعادل نحو 0.73 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بـ21.16 جنيها بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ20.59 جنيها بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ 18.30 جنيها بما يعادل 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 بـ20.13 جنيها بما يعادل 0.67 دولار.

أسعار سبائك الفضة اليوم

- سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا، بلغت1.505.69 جنيها بما يعادل 50.46 دولار

- سبيكة الفضة وزن 100 جرام، بلغت 2.999.92 جنيها بما يعادل 100.53 دولار.

- سبيكة الفضة وزن 200 جراما، بلغت 5.725.05 جنيه بما يعادل 191.86 دولار.