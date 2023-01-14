أسعار الفضة اليوم في مصر.. عيار 925 يسجل 21.33 جنيه

سجلت أسعار الفضة اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا، سواء خلال التعاملات الصباحية، أو المسائية، إذ بلغت الأونصة نحو 24.34 دولارًا، فيما انتشرت دعوات الشباب باستبدال شراء الشبكة الذهب بالفضة، تيسيرًا للزواج وتوفيرًا على الشباب.

وجاءت أسعار الفضة اليوم عيار 925 والتي يُقبل على شرائها الكثيرين نحو 21.33 جنيه، في مختلف محال الفضة بجميع المحافظات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع جولد برايس، المتخصص في أسعار الفضة والذهب.

أسعار الفضة اليوم في مصر

وجاء سعر الفضة اليوم في مصر، كالتالي:

سجل سعر أونصة الفضة بالدولار نحو 718.028 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 23.04 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 22.09 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 21.33 جنيه.

جرام فضة العملات عيار 900، سجل نحو 20.76 جنيهًا.

جرام فضة المجوهرات عيار 800 سجل نحو 18.45 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 880 نحو 20.29 جنيه.

أسعار سبائك الفضة عيار 999 للشراء الجديد

سجل سعر جرام الفضة في السبيكة نحو 30.70 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة نحو 947.796 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا نحو 1517.85 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرام نحو 3024.16 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 200 جرام نحو 5771.29 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 250 جرامًا نحو 7098.69.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 500 جرام نحو 14058.87جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 1 كيلو نحو 27 ألفًا و702 جنيه.

أسعار سبائك الفضة 999 لإعادة البيع

سجل سعر جرام الفضة في السبيكة نحو 22.91 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة نحو 712.522 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا نحو 1145.41 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرام نحو 2290.82 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 200 جرام نحو 4581.64 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 250 جرامًا نحو 5727.04 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 500 جرام نحو 11454.09 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة وزن 1 كيلو نحو 22 ألفًا و908 جنيهات و18 قرشًا.