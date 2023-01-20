بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية في السويس

أعلنت الإدراة المكزية لمنطقة السويس الأزهرية، أنّ البدء في تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 ، تبدأ اليوم الجمعة، بعدما انتهت الامتحانات الخميس بمعاهد منطقة السويس الأزهرية من دون شكاوى أو وجود ما يعكر صفو الامتحانات.

الامتحانات دون شكاوى

وأكد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية في السويس، أنّ الامتحانات كانت على تسير على خير ما يرام، ولم ترد إلى غرفة العمليات بديوان عام منطقة السويس الأزهرية أي شكوى من الامتحانات.

وأوضح الهواري، في بيان صادر عن المنطقة، أنّ تصحيح الشهادة الابتدائية سيبدأ اليوم الجمعة، حفاظًا على مصلحة الطلاب وعدم التأخر في إعلان نتيجة الامتحانات.

وتابع الهواري، جميع الاستعدادات الخاصة بالتصحيح، مؤكدًا ضرورة توفير جميع ما يلزم المصححين.

كان الطلاب أدّوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية، أمس، وتفقد الهواري اللجان وتابع ضرورة الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالامتحانات وبخاصة توقيت دخول الطالبات إلى اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.