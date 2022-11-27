جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022-2023.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع المعاهد الأزهر، جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022-2023، المقرر أن ينطلق السبت الموافق 14 يناير 2023، ويبدأ بمادة القرآن الكريم، ويستمر الاختبار لمدة ساعتين، يليه امتحان مادة التربية الإسلامية، الذي يستمر لمدة ساعة ونصف.

وتضمّن جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022-2023، في يوم الأحد 15 يناير 2023، امتحان لمادة العلوم، يستمر لمدة ساعة ونصف، وفي يوم الإثنين يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء ولمدة ساعتين ونصف، يليه امتحان الرياضيات ولمدة ساعتان.

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022-2023

ويوم 17 يناير 2023، يشمل امتحان التربية الفنية لمدة ساعة ونصف، يليه مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وفي يوم الأربعاء 18 يناير 2023، يؤدي الطلاب امتحان الحاسب الآلي لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

ويشمل جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022-2023، في يوم الخميس 19 يناير 2023، امتحان المستوى الرفيع لمدة ساعتين.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنّ التلاميذ المبصرون يؤدون الامتحان شفهيا في حفظ القرآن الكريم، أما التلاميذ المكفوفين فيؤدون الامتحان شفهيا في المواد المقررة عليهم، وهي امتحانات مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد.