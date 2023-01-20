5 أطباء علاج طبيعي يتبرعون برواتب 3 أشهر لتطوير وحدة صحية في قنا «صور»

«العطاء والإخلاص» ليس لهم حدود، وفي كل مناحي الحياة، هذا ينطبق على ما قام به 5 أطباء جدد ممارسين علاج طبيعي بمحافظة قنا، لقيامهم بالتبرع بمرتبات 3 أشهر، لإعادة ترميم وشراء أجهزة لقسم العلاج الطبيعي في وحدة سيدي عمر الصحية بمدينة قنا، الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين وقيادات المحافظة لتضحيتهم بأجورهم لتطوير مكان عملهم.

أطباء قنا

عطاء أطباء قنا أتى بعد ملاحظتهم أن الغرفة وأجهزة العلاج الطبيعي المتاحة في وحدة صحة سيدي عمر بمدينة قنا ضعيفة وإمكانياتها محدوده جدا ولا تساعدهم على العمل، وذلك عقب تعيينهم في دفعة 2022.

وجاءت أسماء الأطباء الممارسين «علاج طبيعي»، بمديرية الصحة والسكان في قنا، كالتالي: طه عبد الرازق الطيب، مصطفى محمود فاوي، نهاد محمود محمد، شيماء علي حسين، نوال سيد أحمد.

وكيل وزارة الصحة سوف يتم تكريم الأطباء

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، إن ما فعله الأطباء مثال يحتذى به في العطاء والإخلاص والتفاني في العمل من هؤلاء الأطباء الجدد الذي تم تعيينهم العام الماضي في وحدة سيدي عمر بالمدينة، حيث قاموا بجمع مرتباتهم على مدار 3 أشهر، وجمعوا نحو 30 ألف جنيه، وقاموا بعمل دهانات للعيادة وتركيب ستائر وتجهيزها على نفقتهم الخاصة، فضلا عن شراء أجهزة علاج طبيعي لمساعدة المرضى في تقديم أفضل الخدمات في العلاج الطبيعي.

وأضاف، أن ما فعله الأطباء الخمسة أمر مشرف ونموذج يفرح وأشكرهم على إخلاصهم، موضحا أن محافظ قنا، اللواء أشراف الداودي، تواصل معي وأكد أنه سوف يكون لهم تكريم لهؤلاء الشباب الذين نفخر بهم وبعطائهم.