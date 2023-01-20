مصرع مسن دهسته سيارة أثناء عبور الشارع في عين شمس بالقاهرة

قررت النيابة العامة تشريح جثة مسن لقي مصرعه دهسا أثناء عبوره الشارع في منطقة عين شمس بالقاهرة، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

سيارة تدهس مسنا في أحد شوارع عين شمس

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من مستشفى المطرية، بوصول مسن مصاب إثر دهس سيارة، ووفاته أثناء محاولة إنقاذ حياته.

وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «حسن. أ»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بكسور ونزيف خارجي.

النيابة العامة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط حدوث الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة هل الواقعة قتل خطأ أم عمد، وطلبت استدعاء ابنة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.