توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة صباحية ورياح مثيرة للرمال

كشف خبراء الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتهم بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الخميس وحتى السبت المقبل، موضحين أنّ الطقس الحار الرطب يستمر خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ومعتدل الحرارة ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الأنحاء كافة.

وأكدت هيئة الأرصاد بشأن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، أنّ الشبورة المائية تستمر في الظهور خلال ساعات الصباح، فضلا عن وجود رياح نشطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وجنوب البلاد وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة في «حلايب - شلاتين» على فترات متقطعة.

كما كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لسقوط أمطار السبت المقبل على مناطق متفرقة من جنوب البلاد، بسبب تأثر مصر بمنخفض جنوب السودان.

درجات الحرارة الخميس 4 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 5 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة السبت 6 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 43.