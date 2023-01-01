الأرجنتين والسلفادور على رأس الأسواق الأكثر نموا للصادرات المصرية

تصدرت الأرجنتين والسلفادور قائمة الأسواق الأكثر نموا للصادرات المصرية الموجهة لأسواق القارتين الأمريكيتين على مدار 7 سنوات.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن اتجاهات الصادرات المصرية، أن معدل نمو الصادرات المصرية إلى سوق الأرجنتين بلغ 66.5% خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2021، ليصل إجمالي قيمة الصادرات إلى 296.9 مليون دولار في نهاية 2021، مقارنة بـ 8.3 مليون دولار فقط في عام 2014.

كوبا وفنزويلا ضمن قائمة الأسرع نموا

قال التقرير إن دولة السلفادور جاءت في المركز الثاني من حيث الأسواق الأمريكية الأسرع نموا للصادرات المصرية، حيث ارتفعت بنسبة 58.8%، وجاءت كوبا ضمن القائمة الأسرع نموا في الاستيراد من مصر بنسبة 40.6%، ثم الإكوادور بنسبة 38%، وبوليفيا بنسبة 35.6%، وفنزويلا بنسبة 34%، والأروجواي بنسبة 32.4%، وجزر الباهاما بنسبة 29%.

وبحسب التقرير، بلغت الأهمية النسبية لأهم 10 أسواق تصديرية لمصر في القارتين نحو 97.7%، من إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول أمريكا الشمالية والجنوبية، البالغ عددها 37 دولة.

وذكر أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى ضمن قائمة أهم الدول المستوردة من مصر، بقيمة 2.1 مليار دولار، وبأهمية نسبية 57.7%، من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للدول الأمريكية في 2021، كما بلغ معدل نمو الصادرات للولايات المتحدة 9.7% خلال الفترة من 2014 إلى 2021.

وجاءت كندا في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول الأمريكية المستوردة من مصر بقيمة 785.4 مليون دولار، وبأهمية نسبية 20.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لتلك الأسواق، وبمعدل نمو 6.2%، فيما جاءت البرازيل في المرتبة الثالثة ضمن القائمة بإجمالي صادرات 356.5 مليون دولار، وبأهمية نسبية 9.3% من إجمالي قيمة الصادرات، وبمعدل نمو 10.9% خلال السنوات السبع.