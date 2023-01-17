كيف استقبلت البورصة عام 2023 في أول أسبوعين؟ خبير يجيب

نجحت البورصة المصرية، في تحقيق ارتفاعات ومكاسب سوقية كبيرة، منذ بداية العام الجديد 2023، بمكاسب تجاوزت 1383 نقطة للمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، وارتفاع بنسبة 9.5%.

تحقيق قمة جديدة منذ أكثر من 4 سنوات

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي اكس 30»، نجح مع بداية تعاملات العام الجديد في تحقيق قمة جديدة منذ أكثر من 4 سنوات وسجل مستوى قياسي جديد مسجلاً 16274 نقطة بنهاية جلسة تداول يوم 9 يناير الجاري.

استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هذه المكاسب، بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

البورصة تلقت دعمًا من قرارات البنك المركزي

وتابع رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن البورصة المصرية تلقت في الفترة الأخيرة، دعمًا من قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بالسياسة النقدية، باتباع سياسة سعر صرف مرنة وسعر صرف حر الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الأسهم القيادية وذلك من خلال التسعير التلقائي لأسعار الأسهم.

مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة

وأشار عيد، إلى أن البورصة شهدت مزيداً من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر بالإيجابية ودفعه نحو تحقيق مكاسب كبيرة ومستويات إغلاق قياسية جديدة، خلال بداية تعاملات العام الجديد.