«أخي فوق الشجرة» يتصدر شباك الإيرادات ويحقق مليونا و857 ألف جنيه في 3 أيام

تصدر فيلم «أخي فوق الشجرة»، قائمة الإيرادات في شباك التذاكر المصري، محققا إيرادات 857 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه على مدار 3 أيام منذ طرحه في السينمات، مليون و855 ألف جنيه، وفقا لتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وتدور أحداث فيلم أخي فوق الشجرة في إطار كوميدي، حول الشاب الإنطوائي «علاء» الذي يبوح له والده قبل وفاته، بأن له شقيق تؤام يدعى «بهاء» يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما يعود إلى مصر تنقلب حياة «علاء» المنظمة رأسا على عقب بسبب تصرفات شقيقه الفوضوية، لتتوالى بعد ذلك الأحداث الكوميدية، وهو من تأليف لؤي السيد، الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، بينهم تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي المرغني.

«نبيل الجميل» يحقق 717 ألف جنيه في السينمات.. و«شلبي» في المركز الثالث

في المركز الثاني بقائمة إيرادات السينما المصرية، جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، بطولة الفنان محمد هنيدي، محققا 717 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، بإيرادات 520 ألف جنيه.

5 أفلام جديدة في السينمات المصرية

تستعد السينمات، لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة خلال الفترة المقبلة من بينها «المطاريد»، «اتنين للإيجار»، «جروب الماميز»، بالإضافة إلى «مطرح مطروح»، و«مغامرات كوكو».