كواليس تعدي 4 أشخاص على مسن داخل منزله لسرقته بالقاهرة.. «الخطة فشلت»

بينما كان المسن جالسا داخل شقته، سمع طرقات على الباب، لم يكن ينتظر قدوم أحد لزيارته، تحرك نحو الباب وبمجرد فتحه فوجئ بـ 4 أشخاص أمام الباب، ببينهم سيدتان، قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وتسببوا في إصابته بكسور وجروح في أماكن متفرقة من جسده.

لاحظ حفيد المسن عدم إجابته على هاتفه، تسلل الشك إلى قلبه، قاده القلق للتحرك سريعًا نحو مسكنه، ليجده مصابًا، فنقله إلى المستشفى، وأبلغ رجال الشرطة بالواقعة، وبعدها أجرى رجال الشرطة تحريات مكثفة حول الواقعة، وجرى التوصل إلى مرتكبي الواقعة، والقبض على المتهمين الأربعة، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، واقتيادهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمام جهات التحقيق، وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم للجريمة.

اعترافات المتهمين

وقالت سيدة من المتهمين، إنه نظراً لسابقة عمل والدتها لدى المجني عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقة محتويات الشقة، واتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها، وقاموا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمهم بالسرقة.

أقوال المجني عليه

وأوضح المجني عليه، أنه أثناء تواجده في مسكنه، فوجئ بأحدهم يطرق الباب، وعندما فتح الباب تفاجأ بتعدي مجهولين عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» كانت بحوزة أحدهم، محدثا ما به من إصابات، والاستيلاء منه على هاتف محمول، ولاذوا بالفرار.