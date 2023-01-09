حبس المتهم بسرقة المواطنين في مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة المواطنين بمصرالجديدة بأسلوب كسر الزجاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وصل بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص، اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة حقيبتين بداخلهما مبلغ مالي، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية، وبعض المتعلقات الشخصية.

بالفحص والتحريات، تبين أن وراء الواقعة شخص له معلومات جنائية، ارتكب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج، وأقرّ بارتكابه 4 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبحوزته بسكنه عدد من الأجهزة الكهربائية، وهاتف محمول اشتراهما من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول المستولى عليه، وأقرّ بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من المتعلقات الشخصية المستولى عليها بإلقائها، ونفى سرقة المشغولات الذهبية وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».