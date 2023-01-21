جروبات الغش تزعم تداول امتحان الإنجليزي لثانية ثانوي.. و«التعليم» ترد

تداولت جروبات الغش الإلكتروني، عبر تطبيق «تليجرام»، صورًا لامتحانات مادة اللغة الإنجليزية، زعموا أنها لطلاب الصف الثاني الثانوي في عدد من الإدارات بمحافظة سوهاج، التي يؤديها الطلاب حاليا باللجان الامتحانية.

التحقق من صحة أوراق الأسئلة المتداولة

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بالمحافظات تتحقق من جميع الأسئلة المتداولة للصف الثاني الثانوي، وجار التحقق من صحة أوراق الأسئلة المتداولة، وعلاقتها بالامتحان الذي يؤديه الطلاب.

تطبيق عقوبات الغش

وأضاف المصدر، لـ «الوطن»، أنه سيجري ضبط الطلاب الغشاشين المتورطين في تصوير ونشر أسئلة الامتحان عبر جروبات الغش، حال التأكد من صحتها، مؤكدا أنه سيجري تطبيق عقوبات الغش على أي طالب يثبت أنه قام بتصوير ونشر الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي.