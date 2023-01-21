بدء تصحيح أوراق إجابة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء غدا

أعلن الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، انتهاء امتحان الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بمدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تقرر بدء تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدا الأحد بمراكز التصحيح.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تفقد لجنة إعدادية بأحد المعاهد الأزهرية لمتابعة الأعمال في اليوم الأخير، لافتا إلى أن الامام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجه بضرورة بدء أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى تخصيص مركزين لتصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أن إجمالي لجان امتحان الشهادة الاعدادية 20 لجنة، بإجمالي 382 طالبا وطالبة، وإجمالي لجان الشهادة الابتدائية 23 لجنة بإجمالي 397 طالبا وطالبة.

وأضاف أنه تفقد اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلجنة الطور الإعدادية المشتركة النموذجي والعادي، حيث يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية مادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، وقال إن اليوم آخر امتحانات الشهادة الإعدادية.

أعمال الكنترول

أكد خضر، أنه تابع أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية ومأموريات تجميع أوراق الإجابة من اللجان بتأمين كامل، وتجهيز مركزي التصحيح للشهادتين التي تبدأ غدا، موضحا أنه حضر فض مظاريف الأسئلة وتوزيع الأعمال وموانع القرابة باللجان، مشددا على تنفيذ كل التعليمات والتوجيهات الخاصة بأعمال الامتحانات.