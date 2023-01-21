قررت عدد من البنوك العاملة فى السوق طرح شهادات بعائد كبير، يصل الى 25%، بعد أن طرحهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري، قبل أيام، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، قائمة أسعار الشهادات الجديدة في البنوك بعد الزيادة.

شهادات الادخار في بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، بيع شهادة الادخار آجل سنة بفائدة مرتفعة 22.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا و25% يصرف نهاية استحقاقها، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه، حيث يمكن شراء الشهادة من خلال الذهاب لأقرب فرع لبنك القاهرة، والتقدم بطلب لعمل حساب بنكي بمساعدة خدمة العملاء في البنك، وسيتم طلب ملء استمارة خاصة بالشهادة وربطها فيما بعد بالمبلغ المودع في حسابه.

شهادة الادخار فى البنك التجاري الدولي CIB

وطرح البنك التجاري الدولي CIB، شهادة ادخار آجل 18 شهرا، بعائد ثابت بالجنيه المصري بسعر فائدة 22.5%، وتصرف الشهادة بفائدة سنوية 20% بدورية صرف العائد شهريا، و22.5% يصرف عائدها عند نهاية استحقاق الشهادة حسب رغبة العميل، ويمكن شراء الشهادة من أول 100 ألف جنيه من خلال الفروع التابعة للبنك وخدمة الإنترنت البنكي، ومحفظة الهاتف المحمول.

شهادة ادخار فى بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي إصداره شهادة لمدة سنة ونصف بعائد سنوى 20% يصرف شهريا، و22.5% يصرف عند الاستحقاق، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويحتسب العائد من تاريخ شراء الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين، ولا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبحد يصل إلى 95% من قيمتها، ويمكن شراء الشهادة عن طريق فروع البنك التى يصل عددها إلى 232 فرع تغطى كافة انحاء الجمهورية، أو عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر

طرح البنك الأهلى شهادة لمدة سنة، بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة، وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، وطرح بنك مصر شهادة مدتها عام بـ25% تُصرف بنهاية المدة أتاح البنك شهادة شهرية العائد بفائدة 22.5% لمدة عام - تتوافر الشهادة بدءا من اليوم في كل فروع البنكين، والقنوات الإلكترونية.