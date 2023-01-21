استعدادات أمريكية لموجة جديدة من العواصف الثلجية في نيويورك

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الولاية الأمريكية نيويورك تستعد لموجة جديدة من العواصف الثلجية خلال الأيام المقبلة، إذ باتت متابعة حالة الطقس من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من الأمريكيين، في ظل ما تشهده بلادهم من تغيرات مناخية، استدعت إعلان حالة الطوارئ خلال الأسابيع القليلة الماضية، في عدد من الولايات.

تغيرات كبيرة على مستوى معدلات الأمطار الموسمية خلال 2023

مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» ياسر نور الدين، أوضح أن حالة من التأهب تسيطر على الأوساط المعنية بالطقس في الولايات المتحدة، مع توقعات بهبوب عاصفتين جديدتين، يومي الأحد والإثنين المقبلين، على مدينة بافلو بولاية نيويورك، فهيئة الأرصاد أكدت تغيرات كبيرة على مستوى معدلات الأمطار الموسمية خلال 2023.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة له على الهواء، أن هذا الامر استدعى بدوره حالة من الاهتمام والترقب بشكل عام، وعلى مستوى المناطق الأكثر عرضة لمثل هذه الظواهر الجوية على وجه الخصوص.

بافلو تعرضت خلال الأسابيع الماضية لعاصفة ثلجية

يذكر أن مدينة بافلو تعرضت خلال الأسابيع الماضية لعاصفة ثلجية، صُنفت من بين الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي استدعى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، بعد أن أسفرت العاصفة عن وفاة عدد من الأشخاص.