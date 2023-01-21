تعرف على أسس ومعايير اختيار وسائل النقل.. إجراء دراسات دقيقة

تنفذ الدولة المصرية، عددا من المشروعات القومية المهمة في الطرق والكباري، فضلاً عن إضافة أنواع جديدة من القطارات التي تسهِّل حركة نقل المواطنين من مكان لآخر، وكلها وسائل نقل حضارية، وصديقة للبيئة، وإنشاء وإضافة هذه الوسائل يتم وفق أسس ومعايير اختيار معينة.

تنفيذ مشروع النقل الحضاري

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسس ومعايير اختيار وسائل النقل، وأولها يتم إعداد دراسات نقل دقيقة تشمل حصر أعداد السكان بالمناطق المخطط تنفيذ مشروع النقل الحضاري بها وكذلك المناطق المحيطة ومواقف السيارات التي تخدمها شاملة تحديد حجم حركة المواطنين من وإلى وداخل هذه المناطق.

تحديد عدد المحطات المطلوب تنفيذها

ضمن أسس ومعايير اختيار وسائل النقل، يتم تحديد أنسب المسارات لتنفيذ المشروع بما يحقق خدمة أكبر عدد ممكن من جمهور المواطنين داخل هذه المناطق وذلك في ضوء عرض الشوارع وازدحامها وطبيعة المنحنيات بها، ثم تحديد عدد المحطات المطلوب تنفيذها على المسار ومواقعها والمسافات البينية بينها ويتم تصميمها في ضوء عدد الركاب المتوقع بكل محطة.

تصميم المسار والمحطات

أخيرا في ضوء نتائج تدقيق حجم الطلب وتصميم المسار والمحطات يتم اختيار أنسب وسيلة من وسائل النقل الحضري وذلك طبقاً لمميزات وقدرة كل وسيلة على تحقيق الهدف المطلوب من تنفيذها.