كم سعر متر العقار في الشروق والتجمع وأكتوبر؟.. مطور عقاري يجيب

أكد المطور العقاري إبراهيم عارف، على أنَّ سعر العقار أو الوحدة السكنية يتوقف على العديد من العوامل، وسعر المتر بشكل عام يتفاوت من منطقة لأخرى.

وقال المطور العقاري، إنَّه عند تقييم وحدة ما سواء تجاري أو إداري أو سكني أو حتى قطعة أرض، فإنَّ سعر متر العقار لا يشمل الأرض فقط ولكن الخدمات المحيطة بالعقار والتيسيرات ومستوى التشطيبات، وحتى الموقع المميز للحي أو العقار داخل الحي أو المنطقة.

الموقع المميز وواجهة العقار والمساحات الخضراء أبرز محددات السعر

وأضاف «عارف» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ توافر المصعد بالعقار والواجهة وموقع «الشقة» «إن كان قبليًا أو بحريًا» ووجود حدائق ومساحات خضراء حول العقار وخدمات قريبة بالحي، جميعها عوامل تؤخذ في الاعتبار عند تقييم سعر المتر للوحدة، متابعًا: «الشقق الواسعة ذات المساحات الكبيرة أفضل من الصغيرة والتي تم تشطيبها سوبر لوكس غير التشطيب «الشعبي»، والعمارات ذات الواجهات الفارهة ترفع سعر المتر لشقة عن أخرى في نفس المنطقة».

«الزمالك» و«جاردن سيتي» وجهة الأغنياء

وأشار إلى أنَّ حي الزمالك وكذلك جاردن سيتي لا يزالان يسيطران على المرتبة الأولى للشقق أو الوحدات السكنية الأعلى سعرًا، فسعر المتر في الزمالك الأغلى في مصر أو «القاهرة الخديوية بمعنى أدق»، و«جاردن سيتي» محتفظة بتميزها ورغبة كبيرة وإقبال على السكن بها، رغم كثرة المدن الجديدة من الجيل الرابع.

أعلى سعر متر في مصر.. أين يقع؟

وتابع: «أعلى سعر متر في مصر بحي الزمالك ولا يزال بجانب «جاردن سيتي» مرغوبين، وأسعار الشقق المميزة تختلف أيضًا عن غير المميزة، فالعقار القبلي غير البحري، والأغلى ناحية نادي الجزيرة والمُطل على النيل على طول.. غير اللي جوه».

كما المطور العقاري، أنَّه بالنسبة لـ سعر الشقق، فإنَّ متوسط الأسعار للمتر يتراوح بين 8 لـ 12 ألف جنيه في الغالب، وحسب التشطيب والجودة وموقعها من الشمال أو الجنوب «قبلية أم بحرية» وتطل على الطريق أم لا»، مضيفًا «تكلفة المباني كلها ثابته من أسمنت وحديد وخرسانه أما الاختلاف الأرض أو سعر المتر والموقع فـ الزمالك غير المطرية».

وكشف عن سعر المتر بمدينة «الشروق» والذي يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف للمتر، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة السادس من أكتوبر، أما «التجمع الخامس» فـ سعر المتر وصل إلى 10 آلاف كبداية ويتراوح بين 14 و15 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق الحيوية مثل شارع التسعين، وإن كان «التشطيب» و«المستوى» عوامل فارقة في السعر بالأساس.