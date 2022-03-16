بعد زيادة المتر السكني بالقاهرة الجديدة لـ9 آلاف.. خبير: الخامات السبب

أصدرت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والتي تضم أكثر من 100 شركة تطوير عقاري تعمل في شرق القاهرة، تقريرا يؤكد وجود زيادة بنسب تقترب من 30% على سعر بيع المتر بالوحدات السكنية والتجارية سواء في القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة عن السعر القديم.

قالت الجمعية إن لديها قرارات شبه إلزامية لجميع الأعضاء بها، إذ أنه تم الاتفاق على زيادة سعر بيع المتر السكني في القاهرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه، لتتراوح الأسعار ما بين 7 آلاف و250 جنيها إلى 9 آلاف جنيه باختلاف المناطق، مع تقليل مدد السداد بمقدار سنة لتتراوح المدد الجديدة ما بين 4 إلى 5 سنوات، وتعديل مقدمات السداد لتبلغ 35% للوحدات السكنية بمنطقة النرجس الجديدة، و25% بمنطقة بيت الوطن ومثلها للمنطقة الشمالية.

زيادة سعر المتر السكني في القاهرة الجديدة

في هذا السياق، صرح المطور العقاري مصطفى الجلاد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار العقارات في السوق المصري ستتأثر بالسلب بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، إذ سيؤدي هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر المتر في الوحدات بمختلف أنواعها بنحو 1200 جنيه.

وأوضح «الجلاد»، في تصريح لـ «الوطن»، أن أعلى سعر للحديد سجل 17 ألف جنيه للطن في شركة حديد عز، بينما جاءت شركة حديد سرحان كأقل سعر للطن إذ سجلت 15 ألفا و800 جنيه، وشهد سعر طن الأسمنت زيادة 200 جنيه، وارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس وباقي مواد ومداخلات البناء، والتي تأثرت أسعارها بالسلب بسبب الأزمة التي يشهدها العالم كله بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن هناك عدد من الشركات العقارية ستتجه إلى رفع أسعار الوحدات السكنية بعد الزيادات المبالغ فيها في أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات ستؤثر بالفعل على حجم القوة الشرائية في السوق العقاري وتراجع الطلب بشكل طفيف رغم زيادة المعروض.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

تسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في التأثير على الكثير من المنتجات والسلع والمعادن، إذ تشهد معظم الأسعار تذبذبا كبيرا واتجاها للارتفاع، ومن أبرز الأشياء التي تأثرت بتلك الحرب هي أسعار الحديد، والألومنيوم وغيرها من المواد الأساسية.