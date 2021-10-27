المتر يصل لـ 23 ألف جنيه.. أغلى 10 مناطق ممكن تشتري فيها شقة

السكن حق أساسي في الحياة، وتتنوع الوحدات السكنية ما بين الفاخرة والمتوسطة والمحدودة والتي يتم اختيارها بناءً على إمكانيات الإنسان المادية، لكن بعض المناطق تصل فيها الأسعار إلى أرقام خيالية حيث يصل سعر المتر لأكثر من 100 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أغلى 10 مناطق يمكنك فيها شراء وحدة سكنية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبحسب الخبير المثمن العقاري عمر أحمد طوسون، وذلك في السطور التالية..

لماذا تختلف أسعار الوحدات السكنية في المناطق؟

وبحسب طوسون، فإن أسعار الوحدات السكنية، تحدد حسب طبيعة المنطقة، وإطلالة الوحدة السكنية، الدور، الترخيص، وأنواع العقود، وهي أمور يستطيع المثمن العقاري تحديد من خلاله سعر المتر.

وجاءت أسعار العقارات في أغلى 10 مناطق في القاهرة والجيزة كالآتي..

الزمالك

تعتبر من أكثر المناطق ارتفاعًا في الأسعار، حيث يتراوح سعر المتر ما بين 21 إلى 23 ألف جنيه للمتر.

جاردن سيتي

يتراوح سعر المتر في منطقة جاردن سيتي يتراوح بسعر ما بين 16 إلى 21 ألف جنيه.

المنيل

يتفاوت سعر المتر السكني في منطقة المنيل حسب طريق الكورنيش حيث يصل سعر المتر إلى 20 ألف جنيه في شارع آل سعودي، بينما يصل المتر في المناطق الداخلي من 10 إلى 12 ألف جنيه.

الدقي

ومتوسط سعر المتر في الدقي 14 ألف جنيه.

المهندسين

ويصل متوسط سعر المتر في منطقة المهندسين في الجيزة إلى 12 ألف جنيه للمتر، وحوالي 15 ألف جنيه في شارع جامعة الدول.

الرحاب ومدينتي

ويصل متوسط سعر المتر في مدينتي الرحاب ومدينتي نحو 13 ألف جنيه.

العاصمة الإدارية

ويتراوح سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة ما بين 11 إلى 20 ألف جنيه للمتر.

القاهرة الجديدة

ويتراوح سعر المتر ما بين 9 إلى 11 ألف جنيه.

الشيخ زايد

يتراوح متوسط سعر المتر كم 8.500 إلى 11 ألف جنيه.

مصر الجديدة

ويصل متوسط سعر المتر إلى 9 آلاف جنيه للمتر.

المعادي

ويتراوح متوسط سعر المتر فيها نحو 8000 جنيه.