أرخص أسعار الشقق والشاليهات في مطروح قبل الدراسة.. تبدأ من 250 جنيها

تغيرت أسعار الشاليهات والشقق المصيفية في محافظة مطروح خلال شهر سبتمبر، خاصة في النصف الأخير من الشهر الذي بدأ بالفعل، وسجلت أدنى معدلاتها الإيجارية منذ انطلاق موسم الصيف 2022، لتتاح وحدات مصيفية متميزة بأقل أسعار، وتسمح للراغبين ممن لم يحالفهم الحظ للاستمتاع بالصيف، بالحصول على أسعار متميزة في متناول الجميع، حتي نهاية الموسم في شهر أكتوبر المقبل، وقبل بداية العام الدراسي.

وتنشر «الوطن» أرخص أسعار المصايف في مطروح في شهر سبتمبر، من خلال هذا التقرير.

يسجل سعر الشاليه «استديو»، غرفة وصالة ومطبخ وحمام 250 جنيهًا إيجار الليلة الواحدة، وهي أقل سعر، ويصل السعر حتى 300 جنيه، حسب خالد سيد صاحب وحدات مصيفية في مطروح، شارحا لـ«الوطن»، أن الشالية الغرفتين حاليًا سعره 400 جنيه، والثلاث غرف 700 جنيه في الليلة، بينما تختلف أسعار الشقق عن الشاليهات، وتتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه في الليلة.

عوامل تتحكم في أسعار وحدات المصيف

ويتحكم في أسعار شقق مصيف مطروح، أشياء عديدة، طبقًا لحسن عبدالله من أصحاب مكاتب الإيجار في مطروح، إذ يقول لـ«الوطن»، إن السعر يختلف حسب المساحة والموقع والفرش وإمكانات الشقة ومكوناته، سواء غرفة أم إثنتين أم ثلاث غرف، وتشطيبها ونظافتها، كل ذلك يتحكم في سعر الشقق والشاليهات والفيلات في المصيف.

أرخص مواصلات لمصيف مطروح

وتتاح أرخص مواصلات للسفر إلي مصيف مطروح، من القاهرة وهو الميكروباص بسعر 150 جنيهًا الفرد، والقطار بسعر 165 جنيهِا الروسي، ويأتي بعد ذلك بدائل أخرى، مثل الأتوبيسات السوبر جيت، وشركة غرب الدلتا وجو باص وتبدأ أسعارها من 165 جنيهًا وحتى 200 جنيهًا للتذكرة ذهاب أو عودة.