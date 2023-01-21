مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق بالمنيا

لقي طفل عمره 8 سنوات مصرعه، حيث صدمته سيارة ربع نقل، أثناء عبور الطريق بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا.

سيارة تصدم طفل بالمنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بمصرع الطفل محمد فتحى محمود عثمان، 8 سنوات، تحت عجلات سيارة تحمل رقم «9481 ن رج»، ربع نقل، بطريق قرية صفط الغربية، وتم نقله إلى المركز الطبى للقرية، حيث توفى فور دخوله.

القبض على سائق السيارة

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفل صدمته سيارة ربع نقل، أثناء عبوره الطريق، وتم القبض على سائقها بمعرفة الأهالى ويدعى «رمضان .ح»، وتم التحفظ عليه بمنزل عمدة البلد، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

وأصيب مساء أمس 14 شخصا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.