توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة في مناطق متفرقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن تقل غدا الأحد فرص سقوط الأمطار، ويكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة الأحد 22 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الاثنين 23 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 24 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11.