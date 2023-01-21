«الموسيقيين» ترسل وفدا لمتابعة الحالة الصحية للفنان حلمي بكر

قرر مجلس نقابة الموسيقيين، إيفاد الدكتور عاطف إمام لمصاحبة الموسيقار حلمي بكر في المستشفى، وكذلك الفنان حلمي عبدالباقي الذي يتابع تطورات الحالة لحظة بلحظة مع الفريق الطبي.

وطمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الجمهور على حالة الموسيقار حلمي بكر بعد نقله للعناية المركزة خلال الساعات الماضية إثر تعرضه لأزمة صحية حادة.

الموسيقيين: صحة حلمي بكر جيدة

وقال كامل في بيان: «نطمئن الجماهير المصرية والعربية على الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، الذي يتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات بالقاهرة، الموسيقار كان قد مر بوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى، وتبين الفحوصات الطبية أنه يمر بحالة إرهاق شديد، وبعض القصور في الكلى والكبد».