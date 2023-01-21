قناة «الحياة» تعرض تقريرا تلفزيونيا عن تجديد شبكة كهرباء قروي الشغب في إسنا

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن إحلال وتجديد شبكة كهرباء قروي الشغب في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، والذي يشتمل على مد كابلات وزرع أعمدة إنارة جديدة.

مد كابلات وزرع أعمدة

ويشتمل إحلال وتجديد شبكة كهرباء مجلس قروي الشغب على مد كابلات وزرع أعمدة إنارة جديدة.

كما تشمل عمليات إحلال وتجديد قروي الشغب في إسنا، إحلال وتجديد الأعمدة والأبراج وزيادة عدد المحولات الكهربائية.

ويخدم مشروع تدعيم خطوط كهرباء قروي الشغب، أهالي نجوع الفاخورة وعلي عبدالله ونجع سلمان حسن ونجع أحمد وحجازة.

ويستفيد من مشروع تدعيم كهرباء قروي الشغب أهالي طلمبات المعلا والعجمي والقضا ونجع شنودة وعطا وتوابع قروي الشغب.

رفع كفاءة الكهرباء

وقال المهندس مصطفى جمال، مشرف مشروع تدعيم شبكة كهرباء قرية الشغب في إسنا، إنه جاري رفع كفاءة الكهرباء عن طريق أكشاك ومحولات جديدة.

وأضاف «جمال» أنه جار وضع أعمدة للإنارة، نظرا لتهالك بعض الأعمدة، والتي يبلغ عمرها 30 سنة.