«الطفولة والأمومة» بسوهاج ينظم تدريبات توعوية بقضايا الأطفال

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة سوهاج، دورتين تدريبيتين لأعضاء المجتمع المدني والحكوميين، وأعضاء وحدات الحماية العامة بمحافظات سوهاج والأقصر والشرقية،.

وأوضح محمد نعمان، منسق المجلس بسوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك التدريبات للتوعية بدور كلا منهم في توعية وتوجيه الأطفال، وتوضيح للخدمات التي يمكن أن تقدمها كل جهة لهم.

توعية ضمن «حياة كريمة»

وأشار «نعمان» إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستهدف تجهيز حملة توعوية موسعة بالمحافظات الثلاث بعنوان «تفعيل دور المجتمع في قضايا الطفولة».

وأوضح منسق المجلس بسوهاج، أن ذلك ضمن سلسلة من حملات التوعية والتي ينوي المجلس القومي للطفولة والأمومة تنفيذها، وفقا لبرنامج تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة حياة كريمة، من أجل رفع الوعى بحقوق الطفل، وفي ضوء الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة والاتفاقيات الدولية.

مظاهر العنف ضد الأطفال

ولفت إلى أن التدريب اشتمل التعريف بالمهارات اللازمة للمتدربين التي تؤهلهم لأداء دورهم المنوط به في قضايا الطفولة، وتوحيد الرسائل والتعرف على أهم قضايا العنف ضد الأطفال، والتسرب من التعليم وتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات وزواج الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل 16000، وكيفية التواصل معه، فضلا عن لجان ووحدات الحماية العامة والفرعية للطفل، وآليات الإبلاغ والإحالة والتدخلات الوقائية والعلاجية.