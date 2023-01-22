تعرف على الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية

أقرّت الإدارة العامة للمرور، خطة لتسيير الحركة المرورية والقضاء على الكثافات بالطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، تزامنًا مع بداية الأسبوع، إلى جانب إزالة أية عوائق أو سيارات معطلة بالطرق.

حملات لضبط المخالفين من قائدي السيارات

وانتشر رجال المرور على كافة الطرق لضبط قائدي السيارات المخالفين، منهم متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، أو من تقاعسوا عن وضع الملصق الإلكتروني، كما جرى نشر الرادارات على كل الطرق والمحاور الرئيسية لرصد مخالفات تجاوز السرعات المقررة.

الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

أما عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، فقد ظهرت سيولة مرورية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

كثافات أعلى كوبري 15 مايو

وظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو وفي ميدان سفنكس ووسط البلد والزمالك، وشارع فيصل وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية، وأيضا نفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة.