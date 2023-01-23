تفاصيل مشروعات «الإسكان» في مدينة بدر.. أبرزها «سكن موظفي العاصمة»

تعد مدينة بدر، واحدة من المدن الجديدة التى توليها الدولة ممثلة في وزراة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتمام كبير، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات سواء السكنية، الصناعية، الخدمية، وغيرها، بهدف توفير حياة متكاملة داخلها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مشروعات «الإسكان» بمدينة بدر، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة بدر.

تفاصيل مشروعات «الإسكان» بمدينة بدر

- تخصيص أكثر من 188 قطعة أرض خدمية بمساحات وأنشطة مختلفة.

- تم تخصيص 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحات مختلفة بالمرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

- جاري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية» بإجمالي 196 عمارة تضم 4704 وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 82%.

- جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية» بإجمالي 295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 37%.

- تم طرح 1128 وحدة سكنية بمشروع دار مصر ضمن مبادرة التمويل العقاري وجارٍ التسليم للحاجزين.

- تم تسليم 351 عمارة تضم 8424 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين للحاجزين بالإعلان العاشر.

- تشغيل خط النقل المتميز التابع لمشروع القطار الكهربائي لربط محطة بدر بأحياء المدينة ويضم ٤ أتوبيسات.

- تنسيق الموقع بالمرحلة الأولى بسكن مصر وسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية.

- شن حملات للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة حيث تم المرور على 4500 وحدة سكنية.

- تم تنفيذ عدد وحدات «سكن لكل المصريين» بالمدينة 55488 وحدة.

- جارى تنفيذ 92 عمارة تضم 2208 وحدة سكنية بالإسكان ذي الطابع المميز بنسبة تنفيذ 72%.

- البدء في تنفيذ 14 عمارة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» محور محدودي الدخل.

- تنفيذ 17 عمارة تضم 408 وحدات سكينة «إسكان متوسط».

- جاري تنفيذ نادي رياضي بمنطقة النوادي بمساحة 106 آلاف م2 بمركز المدينة سيضم العديد من الأنشطة الرياضية.

- تم تشغيل 3 خطوط سير أتوبيسات جديدة وهي: (مدينة بدر – العاصمة الإدارية)، و(مدينة بدر – جامعة عين شمس - رمسيس)، و(مدينة بدر – شبرا الخيمة).