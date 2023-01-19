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عضو رابطة تجار السيارات المستعملة يوجه نصائح للمقبلين على البيع

كتب:

أحمد عبد اللطيف
10:45 م | الخميس 19 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

ارتفعت حركة بيع السيارات المستعملة بفارق كبير عن الجديدة خلال السنوات الماضية، وقال بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن على راغبي بيع السيارات المستعملة قبل بيع سيارته وضع خطوات محددة  قبل الإعلان.

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وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، يجب عمل دعاية من صاحب السيارة عن طريق الأصدقاء والأقارب وجيرانه ومعارف المقهى، فهي تكون أسهل طريقة لبيع السيارة.

الخطوة الثانية: وضع ورقة على زجاج السيارة أثناء سيره بها في الشارع، مكتوب عليها السيارة للبيع، وبها رقم الهاتف للتواصل، ونوع السيارة والموديل، بالإضافة إلى وضع إعلان على صفحات السوشيال ميديا، وصور للسيارة والجروبات الخاصة بالسيارة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة من الموديلات الحديثة، كالتالي:

 أسعار السيارات المستعملة

اسبيرانزا تيجو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي : 143.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166.000 جنيه

هيونداي I10 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :158.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 152.000 جنيه             

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166.000 جنيه

رينو سانديرو 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:  158.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 147.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166.000 جنيه

هيونداي فيرنا 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 158.000 جنيه   

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 144.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 174.000 جنيه

رينو سانديرو 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:  158.000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 152.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 176.000 جنيه

جيب شيروكي 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 159.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 143.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 171.000 جنيه

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