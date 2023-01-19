عضو رابطة تجار السيارات المستعملة يوجه نصائح للمقبلين على البيع
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:45 م | الخميس 19 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة
ارتفعت حركة بيع السيارات المستعملة بفارق كبير عن الجديدة خلال السنوات الماضية، وقال بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن على راغبي بيع السيارات المستعملة قبل بيع سيارته وضع خطوات محددة قبل الإعلان.
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وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، يجب عمل دعاية من صاحب السيارة عن طريق الأصدقاء والأقارب وجيرانه ومعارف المقهى، فهي تكون أسهل طريقة لبيع السيارة.
الخطوة الثانية: وضع ورقة على زجاج السيارة أثناء سيره بها في الشارع، مكتوب عليها السيارة للبيع، وبها رقم الهاتف للتواصل، ونوع السيارة والموديل، بالإضافة إلى وضع إعلان على صفحات السوشيال ميديا، وصور للسيارة والجروبات الخاصة بالسيارة.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة من الموديلات الحديثة، كالتالي:
أسعار السيارات المستعملة
اسبيرانزا تيجو 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي : 143.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166.000 جنيه
هيونداي I10 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي :158.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 152.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166.000 جنيه
رينو سانديرو 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 147.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166.000 جنيه
هيونداي فيرنا 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 158.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 144.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 174.000 جنيه
رينو سانديرو 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 158.000 جنيه
اقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 152.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 176.000 جنيه
جيب شيروكي 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 159.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 143.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 171.000 جنيه