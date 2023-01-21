استطلاع هلال أول رجب 2023 غدا.. والمفتي يوضح فضائل الشهر

أعلنت دارالإفتاء المصرية استطلاع هلال أول رجب 2023 غدا الأحد، من خلال 7 لجان شرعية تقوم باستطلاع الهلال، وذلك وفق الرؤية الشرعية من أماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية، وتضم الرؤية مجموعة من المتخصصين من رجال الأزهر والأوقاف والفلك.

استطلاع هلال أول رجب 2023

وأضافت «الإفتاء» أن استطلاع الرؤية الشرعية لهلال أول رجب 2023 يحدث في أماكن مختارة ومحددة من الهيئة العامة للمساحة المصرية ومعهد الأرصاد، حتى تكون صالحة للرؤية وخالية من أي معوقات تحجب رؤية هلال الشهر الفضيل، مثل الأتربة وغيرها.

وستعلن دارالإفتاء المصرية موعد هلال شهر رمضان 1444 عقب معرفة نتيجة الاستطلاع، وذلك عبر الصفحات الرسمية لدار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووفقا للحسابات الفلكية فإن أول رجب 2023 سيكون مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، على أن يكون ذلك يوم الأحد 28 من جمادى الآخرة 1444 هجريا، الموافق 22 يناير 2023 ميلاديا.

فضائل شهر رجب

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال إجابته عن سؤال حول فضل شهر رجب وهل يستحب صيامه أم لا؟ إن جمهور الفقهاء أجمعوا على استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام.

وأضاف أن شهر رجب له العديد من الفضائل، فهذا الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج في 27 من الشهر الكريم، بالإضافة إلى أن الله عز وجل حرم في هذا الشهر القتال بقوله تعالى «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ۚ ذلك الدين القيم ۚ فلا تظلموا فيهن أنفسكم».

وأضاف مفتي الجمهورية عن فضائل أول رجب 2023، أن شهر رجب الفضيل من الأشهر الحرم التي يستحب فيه الصيام والإكثار من ذكر الله عز وجل والنهي عن الظلم.