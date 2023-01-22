فيلم «أخي فوق الشجرة» يحقق 384 ألف جنيه في دور العرض أمس

نجاح كبير حققه فيلم «أخي فوق الشجرة»، منذ طرحه بدور العرض، وهو من بطولة رامز جلال، واستطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أن الفيلم حقق فيلم «أخي فوق الشجرة» حقق أمس 384 ألف جنيه.

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

تدور أحداث فيلم أخي فوق الشجرة في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يكتشف بعد وفاة والدته أنه لديه شقيق توأم يدعى «بهاء»، ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتنقلب الأحداث.

فيلم «أخي فوق الشجرة» من تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.

الأفلام المنافسة بدور العرض

وينافس الفيلم فيلمين آخرين بدور العرض، أولهما فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» من بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم «شلبي» من بطولة كريم محمود عبد العزيز.