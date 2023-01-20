مليون ونصف إيرادات 3 أفلام في يوم واحد.. هنيدي يتراجع للمركز الثاني

حققت الأفلام المعروضة في السينما، إيرادات في شباك تذاكر السينما خلال 24 ساعة، تقدر بمليون و540 ألف و324 جنيه، حسب تصريحات محمود الدفراوي، الموزع السينمائي.

تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فيلم أبي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، بإيرادات 615 ألفا و63 جنيها.

523 ألف إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وجاء فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، في المركز الثاني بإيرادات 523 ألفا و123 جنيها، بطولة محمد هنيدي، محمد سلام، أحمد فؤاد سليم، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، رحمة أحمد، محمد الصاوي، ضياء الميرغني، مادلين طبر، محمد رضوان، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

إيرادات فيلم شلبي

وفي المركز الثالث جاء فيلم شلبي، بإيرادات تقدر بـ402 ألف و138 جنيها، بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حول الشاب صابر الذي يصمم دمية ويطلق عليها اسم شلبي، ويسعى لتحقيق حلمه بإقامة عروض فنية لها.

أفلام جديدة في السينما قريبا

وتستعد دور العرض السينمائي لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة، بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، من بينها فيلم أنا لحبيبي، بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي، وعدد من ضيوف الشرف.