«أحمد» تغلب على إعاقته بـ«السيراميك والرخام».. 33 عاما في المهنة

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «نموذج ملهم من ذوي القدرات الخاصة عم أحمد صنايعي السيراميك والرخام».

وقال «أحمد»، إنه يعمل في هذه الصنعة منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائي، وذلك على مدار 33 سنة، لافتًا إلى أنه أصيب بإعاقة في يده في يومه الرابع عشر: «أول ما اشتغلت كنت بعمل أرضيات فقط، وبعد كده كنت بجيب واحد صحبي يعملي حيطان، لكن بقيت أنا أعمل الحيطان، وبعد كده بقيت أعمل الأسقف والعمدان والرخام».

عم أحمد: كنت بخلص المبنى في 10 أيام

وأضاف: «أحمد الله على حب الناس، ولما بشتغل بفتح أكثر من شغلانة، يا تشتغل وتكفي بيتك أو تعتمد على حد، وبسبب سمعتي عملت مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع أكثر من 15 مهندسًا، كنت بخلص المبنى في 10 أيام».

«أحمد»: بحمد ربنا على حب الناس ليا

وتابع العامل الذي يعاني من إعاقة في اليد: «أتمنى إن أي حد عنده إعاقة مايبصش لحد ولا يهتم بالتنمر، بص لعملك وشغلك، وبقيت أحاول أكون أحسن من الآخرين والحمد لله على حب الناس».