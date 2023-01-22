كيف تحمي طفلك من محتوى الإنترنت السيئ؟.. خبير تكنولوجي يوضح

مع الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، والانفتاح الواسع الذي أتاحه الإنترنت، أصبح الأطفال يتواجدون عليه بكثافة خصوصًا مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسي.

وسبب ذلك الإقبال المكثف الكثير من مشاعر القلق عند الآباء والأمهات، إذ يمكن لأطفالهم أن يشاهدوا بعض الفيديوهات غير المناسبة لأعمارهم الصغيرة، أو يتابعوا محتوى غير لائق، لذا تستعرض «الوطن»، أهم الطرق التي يمكن للأهل من خلالها مراقبة ما يتابعه أبناؤهم على الهواتف الذكية الخاصة بهم.

ضرورة مراقبة محتوى التطبيقات

وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ معظم الآباء يشعرون بالقلق من المحتوى الذي قد يُعرض على شاشة الهاتف لأطفالهم، ولذا فإنهم يبحثون دائمًا عن بعض الطرق التي تسهل عليهم عملية المراقبة المباشرة للأولاد، موضحا أن هناك تطبيق انتشر الفترة الماضية على المتاجر الرئيسية للهواتف الذكية، ويُطلق عليه «فامي سيف»، وهو تطبيق يتحكم في كل إعدادات الهاتف الخاص بالطفل، وإذا تصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك»، «فيسبوك»، فإن الأب لديه صلاحية الإشراف الكامل على ما يشاهده ابنه حتى وإن كان خارج المنزل.

أهمية إنشاء بريد إلكتروني جديد لهاتف الطفل

وأشار إلى أنه من الضروري أن يهتم الآباء بإنشاء بريد إلكتروني جديد خاص بالطفل من الجهاز الإلكتروني التابع له، وعدم وضع الإيميل الخاص بالأب أو الأم، موضحًا أن «جوجل» يحتوي على بعض الإعدادات التي تتحكم في الهاتف، والاختيارات تتضمن «ذكر، أنثى، طفل»، فيختار الوالد النوع الأخير المناسب لطفله، وبناءً على ذلك تُحجب جميع الفيديوهات غير المناسبة والمحتوى لما فوق سن الـ18، كما أنه يساهم في إلغاء الإعلانات غير اللائقة للطفل، والسماح له بمتابعة التعليقات التي يضعها لأصدقائه والمواقع المختلفة التي يتصفحها.