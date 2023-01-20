العثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة داخل أرض زراعية بالغربية

عثر أهالي قرية محلة روح، التابعة لمركز ومدينة طنطا بالغربية، على جثة مجهولة الهوية، ملقاة داخل الأراضي الزراعية في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

العثور على جثة شخص مجهول الهوية

تلقى مأمور مركز شرطة طنطا، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة داخل الأراضي الزراعية على طريق قرية محلة روح التابعة لدائرة المركز في ظروف غامضة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لشخص مجهول الهوية، ملقاة في الأراضي الزراعية، على طريق محلة روح، وبدون أي إثبات شخصية، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها، داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

ندب الطب الشرعي

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.