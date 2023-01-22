تنفيذ 57 ألف حكم قضائي و200 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94 قطعة سلاح ناري بحوزة 87 متهما، وتنفيذ 56819 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضمّ 5 متهمين بارتكاب 17 حادثا متنوعا.

ضبط 335 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات عن ضبط 335 قضية مواد مخدرة بإجمالي 361 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 106,089 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 63,100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 16,399 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,650 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 9,670 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 5,034 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,680 كيلو جرام، كمية من مخدر زهرة الخشخاش وزنت 650 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 265 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 225 جراما، و5412 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 30 متهما هاربا، وضبط 10 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 284 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26078 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص السائقين

وأسفرت الحملات أيضا عن فحص 42 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.