صاحب حقل إرشادي بقنا: التجربة وفرت 40% من مياه الري و50% من الأسمدة

قال عبدالعزيز هاشم مهدي، صاحب حقل إرشادي في قنا، إن مديرية الزراعة عرضت عليه فكرة الحقل الإرشادي، ووافق على تجربة المشروع كون الأرض الزراعية الخاصة به تقع على طريق رئيسي «مصر-أسوان»، موضحًا أن زراعة الحقل الإرشادي بالشتلات ناتج الأنسجة وتمت زراعته بالتنقيط.

إيجابيات الحقل الإرشادي

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «كان لدي تخوف في البداية من المشروع لأننا تأخرنا شهرين عن موعد زرع قصب السكر الرئيسي بكل الأراضي التي كانت حولنا، ولكن الآن الحقل الخاص بيّ مميز عن غيره من الحقول الأخرى المجاورة»، وأشار إلى أن الحقل الإرشادي كان له عدة إيجابيات أهمها توفير نسب المياه، إذ تم توفير 40% من مياه الري، إلى جانب توفير 50% من الأسمدة، فضلًا عن تواجد الحشائش بنسبة قليلة تكاد تكون معدومة.

الحقل الإرشادي يزيد من نسبة المحصول

وأشار صاحب الحقل الإرشادي في قنا، إلى أن المتخصصين توقعوا أن زيادة في الإنتاج تتراوح بين 60% و70% للفدان الواحد، مقارنة بالزراعة التقليدية التي تنتج 45 طنا للفدان، موضحًا أن المتخصصين الذين يتابعون الأرض الخاصة به منهم مدير مركز الحوث الزراعية، ومدير معهد المحاصيل السكرية ووكيل وزارة الزراعة.