درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر.. الصغرى بالقاهرة 11

درجات الحرارة مازالت مرتفعة بشكل طفيف، وذلك على أغلب أنحاء الجمهورية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وذلك بين درجتين لـ4 درجات، وذلك كما كشفت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن ارتفاعات درجات الحرارة هذه الأيام، تختلف من يوم ليوم، وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 21 -22 درجة مئوية خلال خلال فترات النهار ، وتصل درجات الحرارة لـ23 درجة مئوية على القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، في حين تصل لـ 25 على محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذا يرجع لتقدم المرتفع السيبيري من شرق أوروبا وإلى شمال الجزيرة العربية، مما عمل على تاثيرالمنخفضات الجوية التي تحدث في أوروبا حاليا، وتأثرنا أيضا بامتداد منخفض البحر الأحمر، المحمل بكتل هوائية دافئة نهارا ورياحه الجنوبية الشرقية في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة اليوم

هذا وقد سجلت درجات الحرارة اليوم الاثنين في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.