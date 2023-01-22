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«التعليم» تعلن آخر موعد للتحويل بين شُعب الثانوية العامة 2023

كتب:

أميرة فكري
12:16 م | الأحد 22 يناير 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتاحة تحويل طلاب الثانوية العامة 2023 من علمي علوم إلى علمي رياضة، والعكس، حتى موعد أقصاه 23 فبراير 2023 وبالنسبة للتحويل من الأدبي للعلمي والعكس، فلا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بذلك طالما ادى امتحان الصف الثاني الثانوي في شعبته.

لا يسمح لطالب الثانوية العامة 2023 بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي عدم السماح لطالب الثانوية العامة 2023 بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثاني، موضحة أن الدور الأول يبدأ 10 يونيو المقبل على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.

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