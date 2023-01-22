توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة على الطرق

أعلنت الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، لافتةً إلى أن الطقس سيكون باردا في الصباح الباكر، معتدلا خلال فترات النهار، مع سطوع أشعة الشمس على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري وحتى شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد وسيناء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت توقعات الأرصاد الجوية لطقس الـ72 ساعة المقبلة، أنه على الرغم من الطقس المعتدل خلال النهار بسبب وجود ارتفاع بين 2-4 فى درجات الحرارة، بين شمال وجنوب البلاد، إلا أن درجات الحرارة خلال ساعات المساء تسجل بين 11-8 درجات، حيث يسود طقس بارد وشديد البرودة، مع استمرار ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى نحو التاسعة صباحا اليوم الثاني بعد سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة غدا الاثنين 23 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 24 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأربعاء 25 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10